«Командование ВСУ отправило свой личный состав на убой в Сумскую область, в недавно освобожденный группировкой “Север” н. п. Поповка. Задача — воткнуть флаг и заснять все это на видео. В действительности украинские военнослужащие никуда не дошли и решили ограничиться “флаговтыком” на южных подступах к населенному пункту», — рассказал собеседник агентства.
Он пояснил, что после приближения к южным окраинам Поповки штурмовая группа ВСУ попала под плотный огонь артиллерии и дронов группировки «Север» и не смогла дойти до Поповки. Штурмовики бросили украинский флаг в безымянной лесопосадке в двухстах метрах от населенного пункта.
«Итогами этой пиар-акции стали загубленные жизни и невыполненная задача вышестоящего командования ради бездарного “антикриза”, — добавил собеседник агентства.