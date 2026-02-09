«Командование ВСУ отправило свой личный состав на убой в Сумскую область, в недавно освобожденный группировкой “Север” н. п. Поповка. Задача — воткнуть флаг и заснять все это на видео. В действительности украинские военнослужащие никуда не дошли и решили ограничиться “флаговтыком” на южных подступах к населенному пункту», — рассказал собеседник агентства.