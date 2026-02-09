Ричмонд
ТАСС: ВС РФ пресекли медиаакцию ВСУ по установке флага в Поповке

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Российские подразделения не позволили украинским военнослужащим провести пиар-акцию с флагом по созданию медиаэффекта возвращения под контроль ВСУ Поповки в Сумской области, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Источник: РИА "Новости"

«Командование ВСУ отправило свой личный состав на убой в Сумскую область, в недавно освобожденный группировкой “Север” н. п. Поповка. Задача — воткнуть флаг и заснять все это на видео. В действительности украинские военнослужащие никуда не дошли и решили ограничиться “флаговтыком” на южных подступах к населенному пункту», — рассказал собеседник агентства.

Он пояснил, что после приближения к южным окраинам Поповки штурмовая группа ВСУ попала под плотный огонь артиллерии и дронов группировки «Север» и не смогла дойти до Поповки. Штурмовики бросили украинский флаг в безымянной лесопосадке в двухстах метрах от населенного пункта.

«Итогами этой пиар-акции стали загубленные жизни и невыполненная задача вышестоящего командования ради бездарного “антикриза”, — добавил собеседник агентства.