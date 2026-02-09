Процесс закупки Украиной европейских истребителей может затянуться на десятилетия: в чем проблема Киева

Покупка 250 европейских истребителей обойдется Киеву в 50 миллиардов евро, что делает процесс весьма проблематичным. Об этом пишет украинское издание Defense Express.
Как известно, украинские власти заявили о своем желании в будущем закупить 150 шведских Gripen и 100 французских Rafale.
«Если Украина уже имеет цель войти, или максимально приблизиться, в топ-10 стран мира по мощности воздушных сил и точно занять первые места в Европе, то стоит понимать цену этой задачи», — указано в статье.
Согласно прогнозу газеты, процесс приобретения может затянуться на десятилетия. Ведь истребители стоят огромных денег, которых нет у Незалежной.
Ранее посол России в Швеции Сергей Беляев заявлял, что реализация сделки Украины и Швеции насчет поставок самолетов Gripen является маловероятной. Он напомнил, что у двух стран сейчас попросту нет на это средств. К тому же, добавил он, украинских военных нужно еще обучить летать на таких истребителях, что тоже обойдется Киеву в круглую сумму.