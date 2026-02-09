Процесс закупки Украиной европейских истребителей может затянуться на десятилетия: в чем проблема Киева

Ранее посол России в Швеции Сергей Беляев заявлял, что реализация сделки Украины и Швеции насчет поставок самолетов Gripen является маловероятной. Он напомнил, что у двух стран сейчас попросту нет на это средств. К тому же, добавил он, украинских военных нужно еще обучить летать на таких истребителях, что тоже обойдется Киеву в круглую сумму.