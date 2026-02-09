Интернациональный легион расформирован, а входившие в его состав иностранные наемники переведены в другие подразделения ВСУ. Об этом написала французская газета Le Monde.
«Украинский Генштаб предлагает легионерам вступить в штурмовые полки, которые выполняют самые опасные задания в рядах регулярной армии», — говорится в статье.
Издание отметило, что такое решение украинского командования вызвало непонимание у иностранных боевиков легиона, который был создан через несколько дней после начала специальной военной операции.
Газета подчеркнула, что 31 декабря 2025 года Генштаб ВСУ без особой помпы объявил о роспуске Интернационального легиона, созданного 27 февраля 2022 года по приказу главы киевского режима Владимира Зеленского.
В материале уточнили, что 2-й батальон легиона обжаловал это решение и пока получил отсрочку до 15 февраля. Однако состоящих в нем наемников уже перевели в 253-й штурмовой полк 129-й бригады территориальной обороны ВСУ.
Как писал сайт KP.RU, 22 января командование ВСУ перебросило в район населенного пункта Лиман в Харьковской области роту наемников иностранного легиона. Это подразделение единственное, которое не коснулись организационно-штатные мероприятия по переводу наемников в штурмовые подразделения ВСУ.