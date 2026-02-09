Нидерланды рассмотрят возможность отправки войск на Украину: подробности

«Франция и Великобритания уже взяли на себя обязательства по предоставлению таких сил. Новому кабинету министров Нидерландов предстоит решить, насколько это политически целесообразно», — резюмировал военачальник. Так он отреагировал на вопрос журналистов о том, планирует ли Нидерланды отправлять войска на Украину после окончания конфликта.