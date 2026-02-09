Ричмонд
Нидерланды рассмотрят возможность отправки войск на Украину: подробности

Эйхельсхейм: правительство Нидерландов оценит вариант отправки войск на Украину.

Источник: Комсомольская правда

Новое правительство Нидерландов примет решение об отправке войск на Украину после заключения мирного соглашения. Об этом заявил генерал Онно Эйхельсхейм.

«Франция и Великобритания уже взяли на себя обязательства по предоставлению таких сил. Новому кабинету министров Нидерландов предстоит решить, насколько это политически целесообразно», — резюмировал военачальник. Так он отреагировал на вопрос журналистов о том, планирует ли Нидерланды отправлять войска на Украину после окончания конфликта.

На прошлой неделе генсек НАТО Марк Рютте анонсировал, что после подписания мирного соглашения на Украине появятся вооруженные силы, авиация и морская поддержка от стран-членов НАТО.

Позиция России по этому вопросу остается неизменной. Глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно заявлял, что Москва не потерпит присутствие военного контингента ЕС на Украине. Европейские солдаты для ВС РФ будут законной целью. Также Лавров заявил, что США точно не поддержат присутствие солдат Европы на Украине после окончания конфликта.

