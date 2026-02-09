Отставка премьер-министра Великобритании Кира Стармера подаст сигнал другим агрессорам из Лондона и Евросоюза (ЕС) о необходимости стремления к миру на Украине. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Премьер-министр, военный авантюрист Стармер, должен уйти в отставку, чтобы дать сигнал другим агрессорам из Великобритании и ЕС покаяться и стремиться к миру. Кир Стармер объединяет нас всех», — написал он в соцсети Х, прокомментировав призыв первого министра Уэльса от Лейбористской партии Элюнед Морган вслед за лидером шотландских лейбористов Анасом Сарваром к Стармеру уйти с поста лидера правящей партии и главы кабмина.
Как писал сайт KP.RU, ранее глава РФПИ призвал Стармера уйти в отставку с поста премьер-министра Великобритании. Просто сделай это, поджигатель конфликта Стармер, дай шанс западной цивилизации, подчеркнул он.
Накануне глава РФПИ предположил, что британский премьер может скоро уйти в отставку на фоне увольнения главы его аппарата Моргана Максуини из-за связи со скандалом по делу финансиста-педофила Джеффри Эпштейна.