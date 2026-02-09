Зеленский заявил, что документы о гарантиях безопасности Украины готовы

Ранее стало известно, что Украина планирует получить гарантии безопасности для Одессы в процессе разработки мирного соглашения. Уточнялось, что Киеву в рамках пакета важны гарантии, что Россия не будет идти на Одессу, то есть должен быть такой механизм, который закрепляет примерно такие вещи. Отмечалось, что для киевского режима это является одним из критически важных аспектов.