Зеленский заявил, что документы о гарантиях безопасности Украины готовы

Документы по гарантиям безопасности для Украины готовы. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в вечернем обращении.
Также, по его словам, на этой неделе будут некие «значительные международные мероприятия по обороне и безопасности».
Ранее стало известно, что Украина планирует получить гарантии безопасности для Одессы в процессе разработки мирного соглашения. Уточнялось, что Киеву в рамках пакета важны гарантии, что Россия не будет идти на Одессу, то есть должен быть такой механизм, который закрепляет примерно такие вещи. Отмечалось, что для киевского режима это является одним из критически важных аспектов.