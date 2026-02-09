Российские ПВО уничтожили 20 дронов ВСУ за шесть часов

Ранее KP.RU писал, что российские силы ПВО за ночь с 8 на 9 февраля уничтожили 69 украинских беспилотных летательных аппаратов. 28 дронов были сбиты над Курской областью, 27 — над Брянской. Также беспилотники были уничтожены в Белгородской, Тульской, Орловской и Калужской областях.