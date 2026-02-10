Над Чёрным морем появился британский самолёт-разведчик

30 января стало известно, что британский Boeing RC-135W Rivet Joint и американский Boeing P-8 Poseidon совершили пролёт над акваторией Чёрного моря в непосредственной близости от Крыма и Кубани. Оба самолёта одновременно более часа находились в районе южнее полуострова. После этого они направились к местам вылета.