Над Чёрным морем появился британский самолёт-разведчик

Самолёт-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint британских военно-воздушных сил пролетел 9 февраля над акваторией Чёрного моря, свидетельствуют данные специализированного сервиса Flightradar24.
Он вылетел с авиабазы возле городка Уоддингтон (графство Линкольншир на востоке Англии). Самолёт двигался до Чёрного моря через воздушное пространство нескольких европейских стран.
После он достиг района между Крымом и Сочи, где кружил некоторое время. Затем RC-135W Rivet Joint направился к месту своего базирования.
Напомним, 6 февраля сообщалось, что над акваторией Чёрного моря заметили разведывательный противолодочный самолёт ВМС США Boeing P-8A Poseidon. Он вылетел с базы в Италии. Воздушное судно проследовало вдоль побережья Крыма и продолжило полёт в сторону Сочи. Примерно в 200 километрах от города самолёт развернулся и вылетел обратно.
30 января стало известно, что британский Boeing RC-135W Rivet Joint и американский Boeing P-8 Poseidon совершили пролёт над акваторией Чёрного моря в непосредственной близости от Крыма и Кубани. Оба самолёта одновременно более часа находились в районе южнее полуострова. После этого они направились к местам вылета.