В Байкальске простятся с погибшим военнослужащим СВО

IrkutskMedia, 10 февраля. Сегодня в 11.00 в Свято-Троицком храме города Байкальска состоится церемония прощания с уроженцем Бурятии, участником СВО Антоном Ивановым. При выполнении боевого задания 14 августа 2024 года военнослужащий погиб.
Антон Дмитриевич родился 5 сентября 1979 года в селе Харашибирь Мухоршибирского района Республики Бурятия. Здесь же прошли его детство, школьные годы и юность. В 2020 году он переехал в поселок Утулик. Не имея опыта срочной службы, в 2024 году Антон Дмитриевич принял решение заключить контракт с Министерством обороны Российской Федерации и отправился в зону проведения специальной военной операции.
У него остались мать, сестра и дочери.