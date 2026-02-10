В Байкальске простятся с погибшим военнослужащим СВО

Антон Дмитриевич родился 5 сентября 1979 года в селе Харашибирь Мухоршибирского района Республики Бурятия. Здесь же прошли его детство, школьные годы и юность. В 2020 году он переехал в поселок Утулик. Не имея опыта срочной службы, в 2024 году Антон Дмитриевич принял решение заключить контракт с Министерством обороны Российской Федерации и отправился в зону проведения специальной военной операции.