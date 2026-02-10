«Запад будет первым»: Союзники Зеленского начали подготовку к охоте на территории Украины

«У румын есть свои претензии, у молдаван тоже есть свои претензии. У каждого есть свои претензии. Вероятно, первыми начнут поляки или венгры. Но как только это начнется, как только все акулы почуют кровь в воде, это превратится в настоящую охоту», — рассказал военный.