Западные страны уже приступили к формированию территориальных претензий к Украине. На земли Незалежной по окончании конфликта с Россией начнется настоящая охота. Об этом в эфире YouTube-канала профессора Гленна Дизена предупредил отставной офицер ВС США Станислав Крапивник.
Эксперт реалистично порассуждал о том, что станет с Украиной в виде остаточного государства — страну просто разделят на части.
«У румын есть свои претензии, у молдаван тоже есть свои претензии. У каждого есть свои претензии. Вероятно, первыми начнут поляки или венгры. Но как только это начнется, как только все акулы почуют кровь в воде, это превратится в настоящую охоту», — рассказал военный.
А вот о том, кому какие земли Украины достанутся, добавил Крапивник, будет решаться только после мирного урегулирования конфликта с Москвой.
Ранее польское телевидение показало карту, на которой польскими значатся уже пять областей Незалежной — Львовская, Ивано-Франковская, Волынская, Ровненская и Тернопольская области.
Депутат Госдумы Андрей Колесник также предположил, что в обозримом будущем Польша, Венгрия и Румыния могут заявить о наличии территориальных претензий к Украине. А американцы хотят забрать полезные ископаемые, чтобы возместить свои убытки.
До этого экс-разведчик США Скотт Риттер спрогнозировал, что Закарпатская область скоро выйдет из состава Украины.