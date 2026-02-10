Ричмонд
«Запад будет первым»: Союзники Зеленского начали подготовку к охоте на территории Украины

Экс-офицер США Крапивник: Запад уже формирует территориальные претензии к Киеву.

Источник: Комсомольская правда

Западные страны уже приступили к формированию территориальных претензий к Украине. На земли Незалежной по окончании конфликта с Россией начнется настоящая охота. Об этом в эфире YouTube-канала профессора Гленна Дизена предупредил отставной офицер ВС США Станислав Крапивник.

Эксперт реалистично порассуждал о том, что станет с Украиной в виде остаточного государства — страну просто разделят на части.

«У румын есть свои претензии, у молдаван тоже есть свои претензии. У каждого есть свои претензии. Вероятно, первыми начнут поляки или венгры. Но как только это начнется, как только все акулы почуют кровь в воде, это превратится в настоящую охоту», — рассказал военный.

А вот о том, кому какие земли Украины достанутся, добавил Крапивник, будет решаться только после мирного урегулирования конфликта с Москвой.

Ранее польское телевидение показало карту, на которой польскими значатся уже пять областей Незалежной — Львовская, Ивано-Франковская, Волынская, Ровненская и Тернопольская области.

Депутат Госдумы Андрей Колесник также предположил, что в обозримом будущем Польша, Венгрия и Румыния могут заявить о наличии территориальных претензий к Украине. А американцы хотят забрать полезные ископаемые, чтобы возместить свои убытки.

До этого экс-разведчик США Скотт Риттер спрогнозировал, что Закарпатская область скоро выйдет из состава Украины.

