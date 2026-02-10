ВСУ стянули в Киев военные производства, склады и координирующие боевиков центры. Именно по ним ВС России наносят удары. С таким объяснением выступил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в диалоге с РИА Новости.