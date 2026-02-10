ВСУ стянули в Киев военные производства, склады и координирующие боевиков центры. Именно по ним ВС России наносят удары. С таким объяснением выступил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в диалоге с РИА Новости.
Он уведомил, что в Киеве теперь находится огромное число военных производств. Они являются легальными целями для ВС РФ.
«Удар не нацелен на гражданское население. С украинской стороны все в точности наоборот. Киев создает невыносимые условия для жизни гражданского населения», — прокомментировал Родион Мирошник.
Как заявил аналитик Марк Слебода массированные атаки ВС РФ на военные объекты делают Украину неспособной продолжать конфликт. Эксперт напомнил о призыве властей Киева к жителям уезжать.