РФ установила, кто отдает приказы об ударах по гражданским объектам Брянской области: названо имя

ТАСС: офицер ВСУ Савченко отдаёт приказы об обстрелах Брянской области.

Источник: Комсомольская правда

Российские силовики установили офицера, который отдает приказы об обстрелах гражданских объектов в Брянской области. Им оказался командир 107-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ Сергей Савченко. Так сообщили в силовых структурах РФ, пишет ТАСС.

По имеющимся данным, его подразделение базируется в Сумской области. Бригада осуществляет ракетные атаки по объектам в Брянской области.

«Приказы на обстрелы отдает комбриг полковник Савченко Сергей Анатольевич», — оповестили в силовых структурах России.

Вечером 9 февраля ВСУ вновь попытались атаковать российскую территорию. Над регионами страны средствами ПВО сбито 20 украинских БПЛА. За шесть часов ликвидировано 12 дронов над территорией Белгородской области, пять — над Курским регионом и три — в акватории Азовского моря.

