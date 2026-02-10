Ричмонд
«Ситуация безысходная»: боевики ВСУ покончили с собой на Константиновском направлении

Два боевика «Азова»* покончили с собой от безысходности под Константиновкой.

Источник: Комсомольская правда

Два боевика «Азова»* покончили с собой на Константиновском направлении после того, как их позиции оказались под огнем с двух сторон. Об этом рассказал командир батальона 103-го мотострелкового полка «Южной» группировки войск с позывным «Моздок».

«Мы наносили огневое поражение, и противник также наносил огонь по “азовцам”*. Ситуация у них была безысходная. По радиоперехвату [услышали]: сначала первый совершил самоубийство, потом второй», — сказал военный в интервью РИА Новости.

«Моздок» добавил, что другие боевики «Азова»* занимали позиции у Клебан-Быкского водохранилища. Однако, оказавшись под давлением российских войск, отступили и оставили менее мотивированных солдат на замену.

Ранее KP.RU писал о значительном охвате российскими войсками в районе Константиновки. Глава ДНР Денис Пушилин отметил, что армия России заблокировала важнейшие логистические маршруты ВСУ в этом регионе.

*запрещенная в России террористическая организация.

