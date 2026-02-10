В России объяснили, почему Запад нанимает наемников в ВСУ по объявлениям

Причина этих действий очевидна и всем известна — ВСУ, ГУР и ССО несут огромные потери и в командном составе, и в личном, уточнил эксперт. К тому же, нацисты в этих подразделениях уже лишись боевого духа и готовности гибнуть за режим Зеленского.