Запад нашел выход, чтобы не отправлять свою коалицию на Украину. Кураторы ВСУ набирают наемников через объявления на рекрутинговых сайтах, а позже отправляют их в украинские подразделения. Об этом РИА Новости заявил военный эксперт Виталий Киселев.
«Западу не надо идти на обострение конфликта и отправлять войска своей коалиции на Украину, они просто решили ассимилировать через наемников спецподразделения и ввести их поэтапно в эти группы», — рассказал Киселев.
Причина этих действий очевидна и всем известна — ВСУ, ГУР и ССО несут огромные потери и в командном составе, и в личном, уточнил эксперт. К тому же, нацисты в этих подразделениях уже лишись боевого духа и готовности гибнуть за режим Зеленского.
Ранее сообщалось, что рекрутинговый центр иностранных наемников для ВСУ объявил набор группы бразильских военнослужащих для отправки на Украину в течение следующего месяца.
Между тем, украинский Генштаб по-тихому, без громких заявлений, расформировал интернациональный легион. А входившие в его состав иностранные наемники переведены в другие подразделения ВСУ.