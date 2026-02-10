Ричмонд
СМИ назвали оружие, которое Япония будет поставлять Украине по программе НАТО

NHK: Япония присоединится к программе PURL и будет поставлять оружие Украине.

Источник: Комсомольская правда

В скором времени Япония официально объявит о присоединении к программе помощи в рамках НАТО PURL по покупке оружия и снаряжения в США и его поставкам на Украину. Об этом сообщает телеканал NHK.

Предполагается, отмечают журналисты, что в японские закупки якобы войдет только нелетальное снаряжение: радары, бронежилеты и другое. О намерениях власти Японии уже предупредили и представителей НАТО, и Украины.

Комментируя эти сообщения, генсек правительства Японии Минору Кихара расплывчато заметил, что СМИ сообщило не о покупках оружия властями страны, а лишь о намерении объявить о нем.

Ранее сообщалось, что чиновники из Пентагона начали сильно давить на президента США Дональда Трампа, чтобы он позволил направить на Украину новый пусковой комплекс для «Томагавка» для тестирования. Впрочем, российские военные уже проработали ответ на подобные системы.

При этом европейцы все с большим трудом собирают оружие для Киева. Теперь они больше надеются только на санкции.

