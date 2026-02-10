Гвардии рядовой «Клочок» из Хабаровска проявил настоящее мужество на СВО

Военнослужащий Восточного военного округа из Хабаровска гвардии рядовой Кирилл Клочков проявил мужество при уничтожении укреплённых позиций противника в зоне СВО, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Кирилл Клочков, военнослужащий мотострелкового гвардейского полка Восточного военного округа, дислоцированного в Приморском крае, известный под позывным «Клочок», проявил мужество, хладнокровие и инициативу при выполнении боевой задачи в зоне специальной военной операции.
Кирилл родился в Хабаровске, до службы работал плотником-столяром, но в один момент подписал контракт, приняв решение защищать Родину.
После подготовки на полигоне гвардии рядовой Клочков в составе боевой группы получил задачу по зачистке опорных пунктов противника в лесополосе.
Преодолев трёхкилометровый марш по лесу, группа вышла на первую вражескую позицию. Чётко следуя инструкциям, Кирилл вместе с товарищами забросал вражеский окоп гранатами, после чего стремительно ворвался на позицию, уничтожив противника.
Прикрывая тыл во время продвижения, гвардии рядовой Клочков обнаружил приближающуюся угрозу. Несмотря на попытку украинского бойца выдать себя за своего, «Клочок» заметил опознавательный знак противника и точным выстрелом ликвидировал его, проявив бдительность и решительность в критический момент.
В ходе дальнейшего боя группа попала под интенсивный обстрел и атаки вражеских дронов. Несмотря на ранение, гвардии рядовой Клочков продолжал выполнять боевую задачу.
Когда группа получила приказ взять укреплённый вражеский блиндаж, он трижды участвовал в штурме под плотным пулемётным и автоматным огнём.
На следующий день именно гвардии рядовой Клочков решил исход операции. Пока товарищи отвлекали противника огнём, он нашёл уязвимое место, скрытно подобрался к укреплению и бросил внутрь танковую мину. Мощный взрыв полностью уничтожил вражеский опорный пункт.
Своими грамотными и смелыми действиями гвардии рядовой Кирилл «Клочок» Клочков доказал, что решимость и боевой дух мирного труженика, вставшего на защиту Отечества, становятся грозной силой на поле боя.