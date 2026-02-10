Гвардии рядовой «Клочок» из Хабаровска проявил настоящее мужество на СВО

Прикрывая тыл во время продвижения, гвардии рядовой Клочков обнаружил приближающуюся угрозу. Несмотря на попытку украинского бойца выдать себя за своего, «Клочок» заметил опознавательный знак противника и точным выстрелом ликвидировал его, проявив бдительность и решительность в критический момент.