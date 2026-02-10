Сапёр из Хабаровска «Штрих» рассказал о штурмах и минах в домах на СВО

Вадим девятый год служит в инженерных войсках — после призыва в 2017 году он подписал контракт и прошёл несколько командировок. Сейчас хабаровчанин занимает должность командира сапёрного отделения гвардейской мотострелковой бригады Восточного военного округа. Его первая командировка в зону СВО началась в 2022 году — тогда шли ожесточённые бои на всех ключевых направлениях.
Вадим вспоминает, что сначала выполнял задачи по инженерной разведке, но вскоре вместе с подразделением пришлось идти в наступление плечом к плечу с мотострелками.
«Мы вели наступление в степях, освобождая поле за полем, лесополосу за лесополосой. Командиры взводов у нас были достойные, каждую атаку планировали очень тщательно. Офицеры лично проверяли снаряжение каждого, и, наверное, поэтому потерь было меньше, чем могло бы быть», — поделился он.
Схема атак была отработанной до мелочей. Личный состав быстро пересекал открытые участки на бронетехнике, а у лесополос спешивался и начинал штурм под прикрытием разведывательных беспилотников. Инженерная подготовка помогала Вадиму и его товарищам заранее определять растяжки, минные заграждения и замаскированные огневые точки.
Украинские нацисты держались упорно — сразу после спешивания по наступающим работали снайперы, пулемёты, танки и миномёты. Прорываться к траншеям приходилось через колючую проволоку и пристрелянные участки. Первый штурм опорного пункта не удался — поступил приказ отойти. Через несколько дней подразделение вернулось и взяло позиции измором — четыре дня непрерывных атак, пока противник не отступил.
После первых командировок Вадим вернулся к основной специальности сапёра. Сейчас его работа — гуманитарное разминирование на освобождённых территориях.
«На этих землях мы ищем и обезвреживаем мины, которые оставлены в домах мирных жителей, в школах, во дворах, в общественных местах. Это уже другая ответственность, и ошибаться нельзя», — рассказал сапёр.
Задачи в бою и при гуманитарном разминировании требуют максимальной концентрации, но внутренние ощущения разные, подчёркивает боец.
«На переднем крае ты думаешь о товарищах, как их вывести из окружения, а здесь перед глазами стоят семьи и спрашивают: “Можно нам уже вернуться домой?” Вот ради этого и работаешь», — добавил он.
Вадим отмечает, что такие операции дают людям возможность безопасно вернуться в свои дома. Его отделение продолжает работу, чтобы освобождённые территории стали полностью безопасными для местных жителей.