Сапёр из Хабаровска «Штрих» рассказал о штурмах и минах в домах на СВО

Вадим девятый год служит в инженерных войсках — после призыва в 2017 году он подписал контракт и прошёл несколько командировок. Сейчас хабаровчанин занимает должность командира сапёрного отделения гвардейской мотострелковой бригады Восточного военного округа. Его первая командировка в зону СВО началась в 2022 году — тогда шли ожесточённые бои на всех ключевых направлениях.