Силы ПВО за ночь сбили шесть БПЛА ВСУ над тремя регионами России

С 23:00 до 07:00 мск три БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, два — над Астраханской областью и один — над Курской областью.
Накануне в Курской области в результате атак беспилотников ВСУ повреждено здание администрации района.
В результате атаки ВСУ Брянской области с применением ракет большой дальности «Нептун» и РСЗО HIMARS 7 февраля пострадали два человека.
