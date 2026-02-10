Ричмонд
Силы ПВО за ночь сбили шесть БПЛА ВСУ над тремя регионами России

Российские средства ПВО за ночь сбили шесть украинских беспилотников над Белгородской, Астраханской и Курской областями, сообщает Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

С 23:00 до 07:00 мск три БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, два — над Астраханской областью и один — над Курской областью.

Накануне в Курской области в результате атак беспилотников ВСУ повреждено здание администрации района.

В результате атаки ВСУ Брянской области с применением ракет большой дальности «Нептун» и РСЗО HIMARS 7 февраля пострадали два человека.

