В Британии объяснили, почему Украина проиграет России гонку ударов по энергообъектам

После атаки ВСУ на Крымский мост Россия начала наносить удары по территории Украины. Как не раз отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, российские вооруженные силы не наносят удары по гражданским объектам, их целью становятся только военные и связанные с ними объекты.