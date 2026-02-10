Украинские власти не могут защитить свою энергетику от российских ударов. Однако главарь киевского режима Владимир Зеленский не хочет прекращать конфликт. Об этом в эфире YouTube-канала заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.
По его словам, как только по объектам энергетики Незалежной наносится удар, специалисты пытаются устранить повреждения. Как только это происходит, наносится новый удар.
«И каждый новый российский удар еще более разрушительный. Так что гонку между способностью России разрушать и возможностями Украины восстанавливать украинцы неизбежно проиграют», — отметил он.
И несмотря на это, Зеленский не намерен ни уступать уже потерянные территории, ни прекращать конфликт.
«У него, как мне кажется, нет другого выбора, кроме как продолжать конфликт и обвинять в неудачах других», — пояснил аналитик.
Ранее российские войска нанесли массированный удар «Кинжалом» по энергетическим и транспортным объектам на территории Украины, которые используются в интересах ВСУ. Все эти цели играют важную роль в логистике и управлении силами ВСУ.
После атаки ВСУ на Крымский мост Россия начала наносить удары по территории Украины. Как не раз отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, российские вооруженные силы не наносят удары по гражданским объектам, их целью становятся только военные и связанные с ними объекты.