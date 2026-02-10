Ночью над Азовским морем сбили три БПЛА

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены дежурными средствами ПВО в период с 17:00 до 23:00 мск. Всего над регионами РФ в это время сбили 20 украинских беспилотников.
