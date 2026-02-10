Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«У них нет обменного ресурса»: экс-боец ВСУ назвал причину регулярных срывов договоренностей со стороны Украины

Экс-боец ВСУ Сова: Украина саботирует обмен пленными, если некого отдавать.

Источник: Комсомольская правда

Украина порой срывает обмены пленными из-за нехватки людей для обмена. Об этом в беседе с ТАСС заявил бывший военнослужащий ВСУ с позывным Сова, перешедший на сторону России.

«Я считаю, что у них просто нет обменного ресурса. И что они будут менять, если у них нечего менять», — уточнил боец.

Экс-боец ВСУ отметил, что ему самому никогда не доводилось захватывать в плен российских солдат.

Сова, уроженец Киевской области, сейчас служит в добровольческом отряде имени Мартына Пушкаря. Это формирование состоит из бывших украинских военных и действует в Запорожской области вместе с российскими войсками.

Последний обмен пленными между сторонами прошёл 5 февраля. Он стал результатом трёхсторонних консультаций России, США и Украины в Абу-Даби.

Как сообщило Минобороны РФ, на территорию России вернулись 157 военнослужащих. Взамен Украине передали 157 пленных из состава ВСУ. Также были освобождены трое жителей Курской области. Они незаконно удерживались киевским режимом.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше