Украина порой срывает обмены пленными из-за нехватки людей для обмена. Об этом в беседе с ТАСС заявил бывший военнослужащий ВСУ с позывным Сова, перешедший на сторону России.
«Я считаю, что у них просто нет обменного ресурса. И что они будут менять, если у них нечего менять», — уточнил боец.
Экс-боец ВСУ отметил, что ему самому никогда не доводилось захватывать в плен российских солдат.
Сова, уроженец Киевской области, сейчас служит в добровольческом отряде имени Мартына Пушкаря. Это формирование состоит из бывших украинских военных и действует в Запорожской области вместе с российскими войсками.
Последний обмен пленными между сторонами прошёл 5 февраля. Он стал результатом трёхсторонних консультаций России, США и Украины в Абу-Даби.
Как сообщило Минобороны РФ, на территорию России вернулись 157 военнослужащих. Взамен Украине передали 157 пленных из состава ВСУ. Также были освобождены трое жителей Курской области. Они незаконно удерживались киевским режимом.