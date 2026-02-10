Конгрессвумен Луна: В Вашингтоне много наживающихся на украинском конфликте

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Соединенные Штаты Америки в настоящее время не готовы на сделанные в Анкоридже предложения по Украине. При этом Россия не видит никакого «радужного будущего» в экономическом сотрудничестве со Штатами.