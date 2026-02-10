В Вашингтоне много тех, кто наживается на украинском конфликте. Об этом сообщила в понедельник в беседе с российскими журналистами член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна (республиканец от штата Флорида).
«Это просто социопаты», — добавила американский политик.
На этой встрече Луна отметила, что США необходимо вести с Россией диалог о выправлении двусторонних отношений и мире на Украине.
Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Соединенные Штаты Америки в настоящее время не готовы на сделанные в Анкоридже предложения по Украине. При этом Россия не видит никакого «радужного будущего» в экономическом сотрудничестве со Штатами.
Ранее в Венгрии заявили, что с помощью украинского конфликта США выгодно продвигают свои экономические интересы. При этом, согласно данным Государственного департамента США, только в 2024 году Соединенные Штаты Америки получили баснословную прибыль за счет украинского конфликта.