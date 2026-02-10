Ричмонд
«Солнцепек» уничтожил укрепления ВСУ на Красноармейском направлении. Видео

Минобороны РФ опубликовало видео удара ТОС-1А «Солнцепек» по позициям ВСУ. Расчет группировки «Центр» уничтожил крупный укрепрайон в лесополосе на Красноармейском направлении.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Российские военные нанесли удар по позициям украинских войск на Красноармейском направлении. Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Центр» поразил крупный опорный пункт противника, расположенный в лесополосе, сообщает Министерство обороны.

Огневой налет был проведен для поддержки действий российских штурмовых подразделений. Получив координаты цели, расчет «Солнцепека» оперативно занял огневую позицию и выпустил серию 220-миллиметровых термобарических снарядов.

Благодаря автоматизированному управлению огнем цель была накрыта с высокой точностью и минимальной корректировкой. Сразу после выполнения задачи установку вывели в тыловой район для перезарядки боекомплекта.

