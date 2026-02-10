«Впереди большая дистанция»: Лавров призвал к сдержанности из-за поведения Трампа в отношении Европы и Зеленского

Не стоит впадать в эйфорию на фоне того, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп давит на Европу и Украину. К этому в интервью НТВ призвал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Мы не раз об этом говорили, что нам нельзя впадать в восторженное восприятие происходящего: что президент США Дональд Трамп поставил на место европейцев, Владимира Зеленского», — сказал он.
Мирное урегулирование украинского конфликта еще не достигнуто, переговоры идут.
«Продолжаются переговоры, второй раунд состоялся в Абу-Даби, — там впереди еще большая дистанция», — отметил российский дипломат.
Между тем член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна заявила, что в Вашингтоне много тех, кто наживается на украинском конфликте, и назвала этих людей социопатами.
Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Соединенные Штаты Америки в настоящее время не готовы на сделанные в Анкоридже предложения по Украине. При этом Россия не видит никакого «радужного будущего» в экономическом сотрудничестве со Штатами.