Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Впереди большая дистанция»: Лавров призвал к сдержанности из-за поведения Трампа в отношении Европы и Зеленского

Лавров: Не стоит впадать в эйфорию на фоне давления Трампа на ЕС и Украину.

Источник: Комсомольская правда

Не стоит впадать в эйфорию на фоне того, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп давит на Европу и Украину. К этому в интервью НТВ призвал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы не раз об этом говорили, что нам нельзя впадать в восторженное восприятие происходящего: что президент США Дональд Трамп поставил на место европейцев, Владимира Зеленского», — сказал он.

Мирное урегулирование украинского конфликта еще не достигнуто, переговоры идут.

«Продолжаются переговоры, второй раунд состоялся в Абу-Даби, — там впереди еще большая дистанция», — отметил российский дипломат.

Между тем член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна заявила, что в Вашингтоне много тех, кто наживается на украинском конфликте, и назвала этих людей социопатами.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Соединенные Штаты Америки в настоящее время не готовы на сделанные в Анкоридже предложения по Украине. При этом Россия не видит никакого «радужного будущего» в экономическом сотрудничестве со Штатами.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше