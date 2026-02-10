Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили «Искандером» по авиабазе ВСУ у Днепропетровска

Оперативный ракетный удар «Искандером» по авиабазе под Днепропетровском нанес серьезный урон инфраструктуре украинских дальних беспилотников. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.
По его данным, удар был нанесен по авиабазе «Авиаторское». Для поражения цели применялась российская оперативно-тактическая ракетная система. Лебедев уточнил, что целью удара стали складские помещения базы. Именно там украинские военные хранили и готовили к вылетам беспилотники дальнего радиуса действия.
Координатор назвал эту базу ключевым тыловым узлом противника. На ней проводилась полноценная предполетная подготовка дронов, которые затем атаковали объекты на российской территории.
Лебедев подчеркнул, что поражен был не просто склад, а целый центр беспилотной инфраструктуры. Его работа была напрямую завязана на атаки по глубоким тылам России.
Ранее российские Вооруженные силы нанесли удар по аэродрому в Миргороде Полтавской области. Там приземлялись самолеты с оружием, а среди грузов были комплектующие для авиации и беспилотных летательных аппаратов.