Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили «Искандером» по авиабазе ВСУ у Днепропетровска

По его данным, удар был нанесен по авиабазе «Авиаторское». Для поражения цели применялась российская оперативно-тактическая ракетная система. Лебедев уточнил, что целью удара стали складские помещения базы. Именно там украинские военные хранили и готовили к вылетам беспилотники дальнего радиуса действия.