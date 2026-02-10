В Омской области простятся с погибшим молодым бойцом

В администрации Новоомского сельского поселения сообщили в понедельник, 9 февраля 2026 года, о гибели при выполнении боевых задач в рамках проведения специальной военной операции жителя Омской области Кирилла Левошика. Он погиб 13 сентября 2025 года.
Указано, что Кирилл Левошик ушел по контракту в зону проведения СВО в июле 2025 года.
Он родился в Омске в 2000 году. С 1-го по 6-й класс обучался в селе Сосновка Азовского района, с 6-го по 9-й класс — в Новоомской СОШ. После окончания школы обучался в Омском аграрно-технологическом колледже. Проходил службу в ж/д войсках Омского гарнизона. После службы в армии работал слесарем.
«Кирилл Олегович отдал жизнь ради обеспечения безопасности родной страны и своего народа, показал пример стойкости и верности Родине. Он с честью и достоинством исполнил воинский долг, защищая мирных граждан. Настoящий Γepoй, кoтopый нaвceгдa ocтaнeтcя для вcex нac пpимepoм мyжecтвa и oтвaги», — говорится в сообщении администрации Новоомского сельского поселения.
Прощание с Кириллом Левошиком состоится в субботу, 14 февраля 2026 года. В 12 часов начнется отпевание в Храме поселка Новоомский. Траурный митинг состоится на площади у Дома культуры, захоронение — на кладбище села Троицкое.