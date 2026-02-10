Ричмонд
SHOT: батальон ВСУ из экс-заключенных «Шквал» выводят из-под Купянска из-за больших потерь

Под Купянском батальон ВСУ «Шквал» потерял боеспособность и выводится в тыл. Бывшие заключенные массово дезертируют и болеют из-за отсутствия снабжения и эвакуации.

Источник: Reuters

Укомплектованный бывшими заключенными украинский батальон «Шквал» больше не может выполнять боевые задачи на Купянском направлении. Подразделение утратило боеспособность из-за высоких санитарных потерь и массового дезертирства. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным канала, наиболее сложная ситуация сложилась в рядах 43-й механизированной бригады ВСУ, куда входили подразделения из спецконтингента. Сообщается, что бойцы были мобилизованы в августе 2023 года и после подготовки на полигоне в Харькове переброшены на передовую.

Среди личного состава зафиксированы многочисленные случаи обморожения и туберкулеза. По информации SHOT, продовольствие на позиции доставляли лишь раз в неделю с помощью тяжелых дронов типа «Баба-яга».

В результате в подразделении участились случаи оставления позиций. Российские военные оценивают потери «Шквала» убитыми, заболевшими и дезертировавшими более чем в 60 человек. В настоящее время командование ВСУ приняло решение вывести остатки батальона в тыл.