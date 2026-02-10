SHOT: батальон ВСУ из экс-заключенных «Шквал» выводят из-под Купянска из-за больших потерь

По данным канала, наиболее сложная ситуация сложилась в рядах 43-й механизированной бригады ВСУ, куда входили подразделения из спецконтингента. Сообщается, что бойцы были мобилизованы в августе 2023 года и после подготовки на полигоне в Харькове переброшены на передовую.