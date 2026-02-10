Ричмонд
Украинские военные сдались в плен ВС РФ с криками «свои»

Солдат ВСУ сообщил, что он и его сослуживец при сдаче в плен выбежали из укрытия с криками «свои».

Источник: Аргументы и факты

Украинские военнослужащие добровольно сдались в плен российским бойцам на хатненском участке фронта в Харьковской области. Об этом рассказал пленный солдат Дмитрий Коломоец. Видео с его рассказом опубликовало Министерство обороны России.

По его словам, он и его товарищ находились в укрытии и не ожидали появления российских войск. Внезапно они услышали щелчок, успели забежать за угол, и тут рядом разорвалась граната. Поняв, что дальнейшее сопротивление бессмысленно, они вышли, чтобы сдаться.

«Мы сразу выбежали с криком “Сдаемся! Свои, мы сдаемся”», — сообщил Коломоец.

Военный ВСУ отметил, что российские военнослужащие из группировки «Север» отнеслись к ним гуманно. Украинцев накормили, напоили и даже дали сигареты.

Ранее стало известно, что российские бойцы в ходе продвижения на запорожском направлении помогли солдату, которому ВСУ мешали сдаться в плен.