Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог назвал настоящую цель Украины в конфликте с РФ

Киев больше не верит в свою способность одержать верх над российской армией в зоне СВО, но все еще надеется на вмешательство Европы в конфликт. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал социолог и политолог Евгений Копатько.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Эксперт уточнил, что Украина на 100% зависит от западных союзников, которые снабжают ее вооружением, предоставляют финансовую поддержку в размере десятков миллиардов евро, определяют дипломатический курс. По словам собеседника «Ленты.ру», этой помощи достаточно, чтобы удерживать линию фронта.

«Их цель — не победить, а не проиграть, рассчитывая на изменение внешнеполитической конъюнктуры», — уточнил Копатько.

Он добавил, что киевский режим не примет решение о прекращении боевых действий до тех пор, пока не получит согласия на это своих западных кураторов. Политолог отметил, что на Украине оценивают внешнюю поддержку как единственный вариант сохранения государственности и достижения целей.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис выразил мнение, что Владимир Зеленский вынужден продолжать противостояние с Россией, несмотря на проблемы с энергоинфраструктурой и ослабленную армию. Эксперт спрогнозировал поражение украинцев.