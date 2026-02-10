Эксперт уточнил, что Украина на 100% зависит от западных союзников, которые снабжают ее вооружением, предоставляют финансовую поддержку в размере десятков миллиардов евро, определяют дипломатический курс. По словам собеседника «Ленты.ру», этой помощи достаточно, чтобы удерживать линию фронта.
«Их цель — не победить, а не проиграть, рассчитывая на изменение внешнеполитической конъюнктуры», — уточнил Копатько.
Он добавил, что киевский режим не примет решение о прекращении боевых действий до тех пор, пока не получит согласия на это своих западных кураторов. Политолог отметил, что на Украине оценивают внешнюю поддержку как единственный вариант сохранения государственности и достижения целей.
Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис выразил мнение, что Владимир Зеленский вынужден продолжать противостояние с Россией, несмотря на проблемы с энергоинфраструктурой и ослабленную армию. Эксперт спрогнозировал поражение украинцев.