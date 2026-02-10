Поддубный: вооруженные «Герани» стали для авиации ВСУ «русской рулеткой»

Новая тактика применения российских беспилотников «Герань», оснащенных ракетами «воздух-воздух», кардинально изменила баланс сил в небе и создала критическую угрозу для украинской авиации. Об этом в своем материале пишет военный корреспондент Евгений Поддубный.
По словам военкора, ключевой проблемой для противника стала неопределенность. В массовом налете из 50−100 дронов лишь часть аппаратов несет ракеты Р-60, что превращает каждый вылет на перехват в смертельно опасную игру, напоминающую «русскую рулетку».
«Командование ВСУ вынуждено ограничивать вылеты вертолетов и истребителей на ночной перехват — при каждом полете существует реальный риск потери машины и экипажа», — отмечает Поддубный.
В результате снижается активность украинских перехватчиков и растет эффективность ударов обычных «Гераней», которые беспрепятственно достигают целей.
Стоимость «связки» из дрона «Герань-2» и советской ракеты Р-60, запасы которых огромны, не превышает 100 тысяч долларов. При этом цена сбиваемого ими вертолета Ми-24 составляет 12−15 млн долларов, а истребителя F-16 — около 65 млн долларов. Разница в стоимости достигает 500 раз.
Ситуацию усугубляет острый дефицит зенитных ракет. К середине января 2026 года запасы ракет для комплексов Patriot у Киева были исчерпаны, что сделало авиацию практически единственным рубежом обороны, который теперь также оказался под ударом.
Евгений Поддубный подчеркивает, что происходящее — это первый шаг к реализации новой концепции ПВО, анонсированной министром обороны РФ Андреем Белоусовым в конце 2025 года. Речь идет о создании эшелонированной системы перехватчиков:
Ближний радиус: FPV-дроны, уничтожающие цели тараном.
Средний радиус: Аппараты типа «Герань» с ракетами, способные часами патрулировать небо и охотиться на вертолеты.
«ПВО перестает быть привилегией дорогостоящих зенитных систем. Дешевый дрон с дешевой ракетой способен уничтожить воздушную цель стоимостью в десятки миллионов долларов», — резюмирует военкор.