ВСУ потеряли до 420 военнослужащих и танк в зоне действий «Востока»

«Противник потерял до 420 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и девять автомобилей», — говорится в сообщении военного ведомства.
Нанесено поражение формированиям механизированной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, четырех штурмовых полков и двух батальонов беспилотных систем ВСУ в районах населенных пунктов Братское, Коммунаровка Днепропетровской области, Верхняя Терса, Воздвижевка, Дорожнянка, Комсомольское, Копани и Риздвянка Запорожской области, добавили в министерстве обороны России.