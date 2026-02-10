Ричмонд
Главное из брифинга Минобороны 10 февраля 2026 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 10 февраля на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ освободили поселок в Запорожской области

Бойцы «Восточной» группировки взяли под контроль населенный пункт Зализничное Запорожской области.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

Группировка «Север» улучшила тактическое положение

Подразделения «Северной» группировки атаковали бригаду теробороны и штурмовой полк ВСУ в районах трех населенных пунктов Сумской области, а также три бригады и пограничный отряд в районах четырех населенных пунктов Харьковской области.

Потери украинской стороны за сутки составили: свыше 200 военнослужащих, боевая бронированная машина, 13 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и шесть складов боеприпасов и материальных средств.

Группировка «Запад» перешла на новые рубежи

Российские бойцы нанесли поражение двум украинским бригадам в районах населенных пунктов Ковшаровка Харьковской области, Александровка, Ильичовка, Коровий Яр и Красный Лиман ДНР.

В зоне ответственности группировки потери противника составили: более 150 боевиков, 12 автомобилей, пять складов боеприпасов.

Подразделения «Юга» улучшили положение по переднему краю

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение четырем украинским бригадам в районах пяти населенных пунктов ДНР, в том числе города Константиновка.

Потери ВСУ в живой силе составили порядка 145 человек. Также противник лишился двух орудий полевой артиллерии.

Группировка «Центр» заняла выгодные позиции

За сутки подразделения «Центра» атаковали пять бригад и два штурмовых полка ВСУ в районах восьми населенных пунктов ДНР и трех населенных пунктов Днепропетровской области.

Потери украинской стороны: свыше 295 военнослужащих, танк, бронетранспортер M113 и два автомобиля.

«Восток» наступает в Запорожской области

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение трем бригадам, четырем штурмовым полкам и двум батальонам беспилотных систем ВСУ в районах населенных пунктов Братское, Коммунаровка Днепропетровской области, Верхняя Терса, Воздвижевка, Дорожнянка, Комсомольское, Копани и Риздвянка Запорожской области.

«Противник потерял до 420 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и девять автомобилей», — сообщает Минобороны РФ.

«Днепр» продавил линию обороны противника

Бойцы «Днепра» нанесли удар горно-штурмовой бригаде в районе села Запасного Запорожской области.

Потери ВСУ за сутки составили: свыше 35 боевиков, четыре автомобиля, две станции РЭБ, три склада боеприпасов, материальных средств и горюче-смазочных материалов.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам сборки, хранения и подготовки к запуску БПЛА дальнего действия, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • четыре управляемые авиационные бомбы;
  • реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS;
  • управляемую ракету большой дальности «Нептун»;
  • 72 БПЛА самолетного типа.

