ВС РФ освободили поселок в Запорожской области
Бойцы «Восточной» группировки взяли под контроль населенный пункт Зализничное Запорожской области.
Группировка «Север» улучшила тактическое положение
Подразделения «Северной» группировки атаковали бригаду теробороны и штурмовой полк ВСУ в районах трех населенных пунктов Сумской области, а также три бригады и пограничный отряд в районах четырех населенных пунктов Харьковской области.
Потери украинской стороны за сутки составили: свыше 200 военнослужащих, боевая бронированная машина, 13 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и шесть складов боеприпасов и материальных средств.
Группировка «Запад» перешла на новые рубежи
Российские бойцы нанесли поражение двум украинским бригадам в районах населенных пунктов Ковшаровка Харьковской области, Александровка, Ильичовка, Коровий Яр и Красный Лиман ДНР.
В зоне ответственности группировки потери противника составили: более 150 боевиков, 12 автомобилей, пять складов боеприпасов.
Подразделения «Юга» улучшили положение по переднему краю
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение четырем украинским бригадам в районах пяти населенных пунктов ДНР, в том числе города Константиновка.
Потери ВСУ в живой силе составили порядка 145 человек. Также противник лишился двух орудий полевой артиллерии.
Группировка «Центр» заняла выгодные позиции
За сутки подразделения «Центра» атаковали пять бригад и два штурмовых полка ВСУ в районах восьми населенных пунктов ДНР и трех населенных пунктов Днепропетровской области.
Потери украинской стороны: свыше 295 военнослужащих, танк, бронетранспортер M113 и два автомобиля.
«Восток» наступает в Запорожской области
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение трем бригадам, четырем штурмовым полкам и двум батальонам беспилотных систем ВСУ в районах населенных пунктов Братское, Коммунаровка Днепропетровской области, Верхняя Терса, Воздвижевка, Дорожнянка, Комсомольское, Копани и Риздвянка Запорожской области.
«Противник потерял до 420 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и девять автомобилей», — сообщает Минобороны РФ.
«Днепр» продавил линию обороны противника
Бойцы «Днепра» нанесли удар горно-штурмовой бригаде в районе села Запасного Запорожской области.
Потери ВСУ за сутки составили: свыше 35 боевиков, четыре автомобиля, две станции РЭБ, три склада боеприпасов, материальных средств и горюче-смазочных материалов.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам сборки, хранения и подготовки к запуску БПЛА дальнего действия, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- четыре управляемые авиационные бомбы;
- реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS;
- управляемую ракету большой дальности «Нептун»;
- 72 БПЛА самолетного типа.