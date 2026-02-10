28 тысяч жителей Курской области остались без света после атаки ВСУ

Около 28 тысяч потребителей в Курской области остались без электроснабжения после удара украинских войск по объекту энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.
По словам главы области, атаке подвергся объект энергетики в Рыльском районе. В результате обесточенными оказались населенные пункты сразу в четырех районах: Рыльском, Глушковском, Кореневском и Хомутовском. Кроме того, часть жителей столкнулась с перебоями в подаче отопления.
Александр Хинштейн заверил, что профильные службы уже работают над устранением последствий аварии и делают все возможное для скорейшего восстановления энергоснабжения. Ситуацию губернатор взял на личный контроль.