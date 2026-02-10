Эксперт рассказал о последствиях отключения ВСУ от Starlink

Собеседник NEWS.ru отметил, что отсутствие Starlink не позволит координировать запуск таких установок, как HIMARS, и ракетных систем Storm Shadow. «Само уничтожение спутников, их заглушка и отключение от эксплуатации вводит режим молчания и неуправляемости украинских войск», — уточнил эксперт.