Эксперт рассказал о последствиях отключения ВСУ от Starlink

Утрата возможности пользоваться спутниковой системой Starlink лишит ориентации украинскую разведку и внесет хаос в управление ВСУ. Такое мнение NEWS.ru высказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Собеседник NEWS.ru отметил, что отсутствие Starlink не позволит координировать запуск таких установок, как HIMARS, и ракетных систем Storm Shadow. «Само уничтожение спутников, их заглушка и отключение от эксплуатации вводит режим молчания и неуправляемости украинских войск», — уточнил эксперт.

Матвийчук добавил, что в случае отключения Starlink ВСУ будут «ослеплены» и «обезглавлены», что сыграет в плюс ВС России.

Напомним, ранее стало известно, подразделения украинской армии фиксируют отключения терминалов Starlink. Бывший депутат Верховной Рады Татьяна Чорновол сообщила, что отсутствие связи объясняется решением Илона Маска, который борется с несанкционированным использованием терминалов.