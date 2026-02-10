Ричмонд
-2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Один человек погиб и шестеро пострадали при атаке ВСУ на похоронную процессию в Запорожье

Один погиб и шестеро пострадали при обстреле похоронной процессии в селе Скельки Запорожской области. Глава региона Евгений Балицкий сообщил, что раненым оказывается медицинская помощь.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Один человек погиб и шестеро получили ранения в результате удара украинских войск по похоронной процессии в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

Трагедия произошла в селе Скельки Васильевского муниципального округа. По оперативным данным, во время траурной церемонии группа людей подверглась атаке со стороны ВСУ. В результате шесть участников процессии получили осколочные ранения различной степени тяжести. Еще один человек скончался от полученных травм.

Евгений Балицкий уточнил, что находится на постоянной связи с оперативными службами. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.