Один человек погиб и шестеро пострадали при атаке ВСУ на похоронную процессию в Запорожье

Трагедия произошла в селе Скельки Васильевского муниципального округа. По оперативным данным, во время траурной церемонии группа людей подверглась атаке со стороны ВСУ. В результате шесть участников процессии получили осколочные ранения различной степени тяжести. Еще один человек скончался от полученных травм.