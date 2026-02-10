Один человек погиб и шестеро пострадали при атаке ВСУ на похоронную процессию в Запорожье

Один человек погиб и шестеро получили ранения в результате удара украинских войск по похоронной процессии в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.
Трагедия произошла в селе Скельки Васильевского муниципального округа. По оперативным данным, во время траурной церемонии группа людей подверглась атаке со стороны ВСУ. В результате шесть участников процессии получили осколочные ранения различной степени тяжести. Еще один человек скончался от полученных травм.
Евгений Балицкий уточнил, что находится на постоянной связи с оперативными службами. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.