Издание обращает внимание, что роспуск подразделения наемников в настоящее время является неуместным, так как российская сторона уверенно наступает, а украинская группировка столкнулась с дефицитом бойцов, пишет «Лента.ру».
Автор материала считает, что такое решение «ставит под сомнение стратегическое видение Генерального штаба» страны. Le Monde провело опрос среди наемников в украинской армии. Боевой медбрат Карл, который прибыл помогать Киеву из США, рассказал, что, если его воинскую часть расформируют, то он разорвет контракт с ВСУ. Легионер-американец уточнил, что испытывает сожаление из-за решения, принятого украинскими властями.
Ранее Le Monde сообщила о роспуске «Иностранного легиона». Приказ о расформировании вышел еще 31 декабря 2025 года. По данным издания, наемников призывают вступать в штурмовые отряды.