Ричмонд
-2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Le Monde: Европу удивило стратегическое решение Генштаба ВСУ

Прекращение деятельности «Интернационального легиона» на Украине заставляет европейских союзников сомневаться в адекватности командования ВСУ. Такое мнение высказало издание Le Monde.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Издание обращает внимание, что роспуск подразделения наемников в настоящее время является неуместным, так как российская сторона уверенно наступает, а украинская группировка столкнулась с дефицитом бойцов, пишет «Лента.ру».

Автор материала считает, что такое решение «ставит под сомнение стратегическое видение Генерального штаба» страны. Le Monde провело опрос среди наемников в украинской армии. Боевой медбрат Карл, который прибыл помогать Киеву из США, рассказал, что, если его воинскую часть расформируют, то он разорвет контракт с ВСУ. Легионер-американец уточнил, что испытывает сожаление из-за решения, принятого украинскими властями.

Ранее Le Monde сообщила о роспуске «Иностранного легиона». Приказ о расформировании вышел еще 31 декабря 2025 года. По данным издания, наемников призывают вступать в штурмовые отряды.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше