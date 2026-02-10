Le Monde: Европу удивило стратегическое решение Генштаба ВСУ

Автор материала считает, что такое решение «ставит под сомнение стратегическое видение Генерального штаба» страны. Le Monde провело опрос среди наемников в украинской армии. Боевой медбрат Карл, который прибыл помогать Киеву из США, рассказал, что, если его воинскую часть расформируют, то он разорвет контракт с ВСУ. Легионер-американец уточнил, что испытывает сожаление из-за решения, принятого украинскими властями.