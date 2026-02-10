Силы ПВО уничтожили 44 беспилотника ВСУ над регионами России

«В период с 14:00 мск до 16:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что 19 дронов сбили над акваторией Азовского моря, 12 — над территорией Республики Крым, шесть БПЛА ликвидировали над Белгородской областью, пять — над территорией Курской области и еще по одному беспилотнику сбили над Брянской областью и над акваторией Черного моря.
В этот же день в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО уничтожили 20 дронов ВСУ над территорией России за шесть часов. По данным ведомства, 12 беспилотников перехватили над территорией Курской области, еще восемь — над Белгородской областью.
