Силы ПВО уничтожили 44 беспилотника ВСУ над регионами России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 14:00 до 16:00 мск ликвидировали 44 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России. Об этом 10 февраля сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Известия

«В период с 14:00 мск до 16:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что 19 дронов сбили над акваторией Азовского моря, 12 — над территорией Республики Крым, шесть БПЛА ликвидировали над Белгородской областью, пять — над территорией Курской области и еще по одному беспилотнику сбили над Брянской областью и над акваторией Черного моря.

В этот же день в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО уничтожили 20 дронов ВСУ над территорией России за шесть часов. По данным ведомства, 12 беспилотников перехватили над территорией Курской области, еще восемь — над Белгородской областью.

Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ.

