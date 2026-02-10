Ричмонд
Над Черным и Азовским морями сбили 20 беспилотников

Средства ПВО уничтожили 20 БПЛА над Черным и Азовским морями днем 10 февраля.

Источник: Комсомольская правда

Над Азовским морем уничтожили 19 украинских беспилотников. Один дрон сбили над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Всего с 14:00 до 16:00 10 февраля над регионами России перехвачены и уничтожены 44 украинских БПЛА самолетного типа. В том числе 12 дронов сбили над Крымом, шесть — над Белгородской областью.

Пять беспилотников сбили над Курской областью, один — над Брянской.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань" сообщала о том, что в Северском районе отражают атаку БПЛА. Угроза падения беспилотников сохраняется на территории всего Краснодарского края.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше