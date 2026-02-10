Российские артиллеристы нанесли серию мощных ударов по оборонительным линиям украинских войск в зоне спецоперации. Расчеты орудий уничтожили личный состав, сеть опорных пунктов и бетонированные укрепления противника сразу на двух направлениях. Кадры боевой работы публикует Министерство обороны.
На Красноармейском направлении отличились морские пехотинцы из состава группировки войск «Центр». Экипаж самоходной артиллерийской установки «Гвоздика» точным огнем поразил укрепленные позиции и скопление живой силы ВСУ.
В Запорожской области артиллерия группировки «Восток» взломала сложную систему обороны противника. Расчеты самоходных гаубиц «Акация» и орудий Д-30 уничтожили сеть разветвленных опорных пунктов. Огнем артиллерии также были разрушены бетонированные долговременные огневые точки и блиндажи, в которых укрывались украинские военные.