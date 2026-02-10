Ричмонд
Минобороны показало работу артиллеристов в зоне СВО. Видео

Минобороны опубликовало кадры работы артиллерии на Красноармейском и Запорожском направлениях. Уничтожены бетонированные доты, блиндажи и личный состав противника.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Российские артиллеристы нанесли серию мощных ударов по оборонительным линиям украинских войск в зоне спецоперации. Расчеты орудий уничтожили личный состав, сеть опорных пунктов и бетонированные укрепления противника сразу на двух направлениях. Кадры боевой работы публикует Министерство обороны.

На Красноармейском направлении отличились морские пехотинцы из состава группировки войск «Центр». Экипаж самоходной артиллерийской установки «Гвоздика» точным огнем поразил укрепленные позиции и скопление живой силы ВСУ.

В Запорожской области артиллерия группировки «Восток» взломала сложную систему обороны противника. Расчеты самоходных гаубиц «Акация» и орудий Д-30 уничтожили сеть разветвленных опорных пунктов. Огнем артиллерии также были разрушены бетонированные долговременные огневые точки и блиндажи, в которых укрывались украинские военные.

Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
