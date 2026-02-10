Ричмонд
Напугавший краснодарцев громкий звук вызван работой ПВО

В Краснодаре жители нескольких районов сообщили о громком звуке, который, как уточнили в ЕДДС, связан с работой систем ПВО.

Источник: Коммерсантъ

Повреждений на территории города не зафиксировано, оперативные службы продолжают мониторинг ситуации, передает пресс-служба городской администрации.

Ранее в Сочи была объявлена угроза возможной атаки беспилотных летательных аппаратов. Жителям рекомендовано оставаться в помещениях, избегать окон и при возможности укрываться в комнатах без окон, коридорах, санузлах или кладовых. На улице следует искать убежище в цокольных этажах зданий, подвалах, тоннелях, подземных переходах и парковках. Использование автомобилей и нахождение у стен многоквартирных домов опасно.

Аналогичная угроза объявлена на территории Приморско-Ахтарска, где звучат сирены, сообщили в администрации округа.

Росавиация ввела временные ограничения на полеты в аэропортах Сочи и Краснодара.

