Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еще 33 дрона ликвидировали над Крымом и регионами России

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев — РИА Новости Крым. 33 вражеских дрона перехватили и уничтожили над регионами России вечером во вторник, в том числе — над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей, сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Десятого февраля в период с 16 до 18 часов дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сказано в сообщении.

В том числе 16 дронов ликвидированы над территорией Краснодарского края, 12 — над Белгородской областью, по два — над акваторией Азовского и Черного моей и один дрон — над Крымом.

В Сочи и Туапсинском округе Краснодарского края ранее была объявлена угроза атаки беспилотников, звучат сигналы тревоги. В период с 14 до 16 часов над регионам РФ средства ПВО уничтожили 31 вражеский дрон.