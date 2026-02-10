Еще 33 дрона ликвидировали над Крымом и регионами России

«Десятого февраля в период с 16 до 18 часов дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сказано в сообщении.
В том числе 16 дронов ликвидированы над территорией Краснодарского края, 12 — над Белгородской областью, по два — над акваторией Азовского и Черного моей и один дрон — над Крымом.
В Сочи и Туапсинском округе Краснодарского края ранее была объявлена угроза атаки беспилотников, звучат сигналы тревоги. В период с 14 до 16 часов над регионам РФ средства ПВО уничтожили 31 вражеский дрон.