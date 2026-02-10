Минобороны: ПВО сбила 48 украинских БПЛА над регионами РФ за три часа

Минобороны РФ заявило, что над несколькими территориями РФ силами ПВО были уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов, передает ведомство в Telegram-канале.
По уточнениям министерства, 17 дронов были сбиты над Ростовской областью, по 10 — над Белгородской областью и Краснодарским краем, 7 — над Азовским морем, 3 — над Крымом и 1 — над Воронежской областью.
«В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении.
Несколькими часами ранее ведомство информировало, что с 14:00 мск до 16:00 были ликвидированы 44 беспилотных летательных аппарата ВСУ.
До этого KP.RU писал, что над территориями Белгородской, Брянской и Курской областями были сбиты 20 дронов ВСУ за три часа.