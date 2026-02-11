На Украине в Харьковской области введен режим ЧС. Как сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов, причиной стала сложная обстановка в энергетической сфере региона.
«Учитывая сложную ситуацию, приняли решение о признании обстановки, сложившейся в энергетической сфере Харьковской области, чрезвычайной ситуацией регионального уровня», — написал он в Telegram-канале.
О проблемах в энергетической сфере на Украине стало известно еще в октябре. При этом накануне энергетический объект компании ДТЭК в Одесской области получил значительные повреждения.
В свою очередь издание Mysl Polska сообщало, что вся энергосистема Украины сейчас висит на волоске.
Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ВС РФ всегда наносят удары только по ВПК Украины.