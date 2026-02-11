Ричмонд
СМИ: Рада проголосовала за принудительную эвакуацию детей с мест боев

Верховная рада проголосовала за принудительную эвакуацию детей с мест боев.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Верховная рада Украины проголосовала за принудительную эвакуацию детей с территорий активных боевых действий без согласия родителей, сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на МВД Украины.

«Рада проголосовала за принудительную эвакуацию детей с территорий активных боевых действий без согласия родителей, сообщил замглавы МВД Богдан Драпятый», — пишет издание.

Согласно новому закону, если родители отказываются от эвакуации детей, их забирает полиция, после чего передает органам опеки, добавляет издание.