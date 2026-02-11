Украинские военные угрожали матери погибшего российского бойца

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Украинские военнослужащие присылали фотографии погибшего российского солдата его матери, сопровождая их угрозами и насмешливыми сообщениями. Об этом ТАСС сообщила руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова.
По ее словам, угрозы получала жительница Липецкой области. Справиться с ситуацией ей помогли в Комитете семей воинов Отечества.
«Я могу сказать, что ей было сложно одной, ей не с кем было об этом поговорить. Ей действительно было очень плохо. А сейчас она помогает другим семьям. Она помогает ребятам, которые вернулись обратно домой», — рассказала Белехова.