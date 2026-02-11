В Раде предреки Украине неутешительное будущее из-за Трампа: «Нам будет очень плохо»

Украине грозят большие проблемы, если Дональд Трамп, теряя позиции перед выборами в Конгресс, потеряет интерес к конфликту. Подобное мнение выразил депутат Верховной рады Украины Дмитрий Разумков.
Политик пояснил, что текущая военная поддержка держится на цепочке США — Европа — Украина. Поэтому, по словам нардепа, даже небольшое снижение интереса со стороны окружения Трампа к Украине резко сократит помощь Киеву.
«Тогда нам будет, правда, очень тяжело. Потому что мы с вами буквально недавно столкнулись с ситуацией, когда не было вообще ракет Patriot», — признался нардеп в эфире YouTube-канала Politeka.
При этом агентство Bloomberg ранее писало, что США срывают сроки поставок вооружения и завышают цены по контрактам с Украиной.