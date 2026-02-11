Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолёт НАТО сопровождал над Чёрным морем британский самолёт-разведчик

Вместе с самолётом-разведчиком ВВС Британии Boeing RC-135W Rivet Joint над Чёрным морем пролетел аппарат НАТО Boeing E-3A Sentry.

Источник: Аргументы и факты

Самолёт-разведчик Военно-воздушных сил Британии Boeing RC-135W Rivet Joint пролетел над Чёрным морем в сопровождении другого воздушного судна Североатлантического альянса, вместе с ним был замечен аппарат дальнего радиолокационного обнаружения НАТО Boeing E-3A Sentry, следует из данных авиатрекеров.

Ранее сообщалось, что 9 февраля над черноморской акваторией появился самолёт радио- и радиотехнической разведки RC-135W Rivet Joint. Он вылетел с базы в Британии и достиг района между Крымом и Сочи.

Спустя 15 минут после старта RC-135W Rivet Joint вылетел Boeing E-3A Sentry. Он направился за самолётом-разведчиком с базы Гайленкирхен в ФРГ и имел позывной NATO07.

Воздушное судно достигло района западного побережья Чёрного моря и почти час патрулировал небо, пока RC-135W Rivet Joint кружил над акваторией. При этом на полчаса самолётом-разведчик отключал транспондер во время полёта к югу от Крыма. После этого он проследовал за воздушным судном НАТО, которое направилось обратно к месту вылета.

Напомним, в середине октября министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что страны Североатлантического альянса активизировали учебно-боевую и разведывательную деятельность вблизи границ России и Белоруссии. Глава ведомства уточнил, что НАТО сохраняет значительное передовое военное присутствие на своём восточном фланге и наращивает интенсивность операций.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше