Самолёт НАТО сопровождал над Чёрным морем британский самолёт-разведчик

Воздушное судно достигло района западного побережья Чёрного моря и почти час патрулировал небо, пока RC-135W Rivet Joint кружил над акваторией. При этом на полчаса самолётом-разведчик отключал транспондер во время полёта к югу от Крыма. После этого он проследовал за воздушным судном НАТО, которое направилось обратно к месту вылета.