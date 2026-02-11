Любые переговоры о мире на Украине не имеют значения, если в них не участвует Россия — сторона, реально добивающаяся успеха на передовой. Подобное мнение выразил британский коммодор в отставке Стивен Джерми.
«Я с некоторым удовольствием наблюдал за этими светскими разговорами между европейцами, американцами и украинцами, поскольку без участия русских в полноценных переговорах они практически бессмысленны», — сказал он в эфире YouTube-канала Deep Dive.
Как полагает Джерми, налаживание контактов между военными ведомствами России и США имеет большое значение. По словам эксперта, аналитики Пентагона разбираются в обстановке на передовой значительно лучше, чем журналисты западных медиа.
В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переговоры по урегулированию на Украине продолжаются. При этом глава МИД РФ добавил, что до достижения итоговых договоренностей еще далеко.