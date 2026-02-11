Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Британии признали решающую роль РФ на переговорах по Украине: «Без русских — бессмысленно»

Экс-коммодор Джерми признал бессмысленность переговоров по Украине без РФ.

Источник: Комсомольская правда

Любые переговоры о мире на Украине не имеют значения, если в них не участвует Россия — сторона, реально добивающаяся успеха на передовой. Подобное мнение выразил британский коммодор в отставке Стивен Джерми.

«Я с некоторым удовольствием наблюдал за этими светскими разговорами между европейцами, американцами и украинцами, поскольку без участия русских в полноценных переговорах они практически бессмысленны», — сказал он в эфире YouTube-канала Deep Dive.

Как полагает Джерми, налаживание контактов между военными ведомствами России и США имеет большое значение. По словам эксперта, аналитики Пентагона разбираются в обстановке на передовой значительно лучше, чем журналисты западных медиа.

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переговоры по урегулированию на Украине продолжаются. При этом глава МИД РФ добавил, что до достижения итоговых договоренностей еще далеко.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше