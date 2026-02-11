В НАТО признали уязвимость своей системы ПВО перед российскими дронами

Россия нашла слабые места в системе противовоздушной обороны (ПВО) Североатлантического альянса и может бороться с ней посредством своих беспилотных летательных аппаратов, заявил верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО по трансформации адмирал Пьер Вандье.
«Мы построили систему, рассчитанную на поражение самолётов. Поэтому стоимость ракеты была оправданной за (сбитый — прим. ред.) самолёт, а количество ракет соответствовало количеству самолётов на сегодняшний день», — сказал он на выступлении в Вашингтоне.
Вандье уточнил, что сейчас нижний эшелон системы противовоздушной обороны НАТО перегружается за счёт большого количества беспилотников.
Напомним, ранее британский военный аналитик Александр Меркурис отметил, что российские военные научились более эффективно противодействовать ракетным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS («Хаймарс»). Эксперт рассказал, что в последнее время ВСУ стали чаще использовать эти комплексы и реже БПЛА. Он пояснил, что Вооружённые силы РФ находят и уничтожают установки «Хаймарс» без труда.
В сентябре газета Financial Times писала, что НАТО сталкнулось с проблемой эффективности применения дорогостоящих средств ПВО в борьбе с недорогими беспилотниками.