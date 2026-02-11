В НАТО признали уязвимость своей системы ПВО перед российскими дронами

Напомним, ранее британский военный аналитик Александр Меркурис отметил, что российские военные научились более эффективно противодействовать ракетным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS («Хаймарс»). Эксперт рассказал, что в последнее время ВСУ стали чаще использовать эти комплексы и реже БПЛА. Он пояснил, что Вооружённые силы РФ находят и уничтожают установки «Хаймарс» без труда.