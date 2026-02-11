Российские военные уничтожили отряд ВСУ, устроивший засаду у Зализничного

«Зашли на опорный пункт. Получилось так, что нас взяли в кольцо. Нас было трое — я и два моих подчинённых. Противника было в два-три раза больше. Плюс-минус где-то человек 9−10. Отстреливались, часть уничтожили, ну и по команде, благодаря командиру, сплочённой работе, мы вышли», — сказал Аник.