Трое российских военных ликвидировали отряд украинских боевиков, устроивших засаду возле населённого пункта Зализничное в Запорожской области, сообщил командир отделения Вооружённых сил РФ с позывным Аник, который служит в 114-м мотострелковом полку 127-й мотострелковой дивизии 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток».
По словам бойца, вражеская группа состояла примерно из 9−10 солдат. Он отметил, что вместе с двумя другими военными добрался до опорного пункта по дороге на Зализничное.
«Зашли на опорный пункт. Получилось так, что нас взяли в кольцо. Нас было трое — я и два моих подчинённых. Противника было в два-три раза больше. Плюс-минус где-то человек 9−10. Отстреливались, часть уничтожили, ну и по команде, благодаря командиру, сплочённой работе, мы вышли», — сказал Аник.
Военнослужащий уточнил, что ВСУ не только стреляли по ним, но и пытались атаковать беспилотниками и артиллерией.
Напомним, 10 февраля Министерство обороны РФ проинформировало, что подразделения группировки войск «Восток» освободили Зализничное в ходе продвижения вглубь обороны украинских формирований. Бывший депутат Верховной рады Олег Царев отмечал, что ВСУ пытались контратаковать, но российские военные помешали противнику.