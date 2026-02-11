Ричмонд
Российские военные уничтожили отряд ВСУ, устроивший засаду у Зализничного

Боец с позывным Аник и ещё двое российских военных смогли ликвидировать в Запорожской области группу ВСУ, в которой было до 10 боевиков.

Трое российских военных ликвидировали отряд украинских боевиков, устроивших засаду возле населённого пункта Зализничное в Запорожской области, сообщил командир отделения Вооружённых сил РФ с позывным Аник, который служит в 114-м мотострелковом полку 127-й мотострелковой дивизии 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток».

По словам бойца, вражеская группа состояла примерно из 9−10 солдат. Он отметил, что вместе с двумя другими военными добрался до опорного пункта по дороге на Зализничное.

«Зашли на опорный пункт. Получилось так, что нас взяли в кольцо. Нас было трое — я и два моих подчинённых. Противника было в два-три раза больше. Плюс-минус где-то человек 9−10. Отстреливались, часть уничтожили, ну и по команде, благодаря командиру, сплочённой работе, мы вышли», — сказал Аник.

Военнослужащий уточнил, что ВСУ не только стреляли по ним, но и пытались атаковать беспилотниками и артиллерией.

Напомним, 10 февраля Министерство обороны РФ проинформировало, что подразделения группировки войск «Восток» освободили Зализничное в ходе продвижения вглубь обороны украинских формирований. Бывший депутат Верховной рады Олег Царев отмечал, что ВСУ пытались контратаковать, но российские военные помешали противнику.

Олег Царев: биография, карьера и политическая деятельность
Один из самых неоднозначных украинских политиков последних десятилетий. Бывший депутат Верховной Рады, предприниматель и сторонник пророссийского курса, Олег Царев покинул Украину после 2014 года. Его карьера сопровождалась скандалами, а в 2023 году он даже пережил покушение. Собрали главное из его биографии.
